Vinitaly, De Castro: Straordinaria maggioranza in Parlamento Ue ha ribaltato idea che vino nuoce gravemente alla salute. Si sostiene cultura mediterranea. VIDEOINTERVISTA

“Abbiamo avuto una straordinaria maggioranza nell’aula della plenaria del Parlamento a ribaltare quell’idea che nella lotta europea contro il cancro bisognasse dare al vino un carattere di “nuoce gravemente alla salute”, sul modello sigaretta. Credo che questa vittoria così straordinaria, con più di 400 voti a favore, dimostri come ci sia una larga maggioranza che sostiene la cultura mediterranea e che ci mette in condizione di vincere anche le battaglie future. Non c’è dubbio che si scontrano due culture diverse, nord e sud dell’Europa però questo voto ha dimostrato che ci siamo e possiamo vincere.”

Così ad AGRICOLAE l’europarlamentare Paolo De Castro nel corso di Vinitaly 2022.

“Stiamo poi lavorando per spiegare perché siamo profondamente contrari al Nutriscore e l’elemento chiave è che il Nutriscore vuole condizionare il consumatore, mentre noi vogliamo informare. Al momento la battaglia è ancora aperta, non c’è alcuna proposta della Commissione, vedremo dunque se la farà e cosa eventualmente ci sarà scritto, a quel punto capiremo se il fronte che abbiamo creato insieme al governo e a tanti altri paesi che la pensano come noi riuscirà a sconfiggere questa cultura dell’omologazione che non è certo la nostra cultura mediterranea.”