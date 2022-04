Vinitaly, dopo quattro giornate chiude a Veronafiere Sol&Agrifood con la premiazione delle eccellenze emergenti dell’agroalimentare

Sol&Agrifood chiude oggi dopo quattro giornate a Veronafiere un’edizione ricca di contenuti. I produttori di olio, birra e delle eccellenze declinazione dell’agroalimentare di qualità, sono stati protagonisti di incontri commerciali e di confronto, valorizzando l’evento veronese, tornato in presenza dopo lo stop imposto dalla pandemia. Grazie alla collaborazione tra Veronafiere Spa e ICE, numerosi buyer esteri sono giunti a Verona, confermando come Sol&Agrifood sia l’evento di riferimento internazionale e luogo di incontro della domanda e dell’offerta delle produzioni di olio extravergine di oliva e dell’agroalimentare di qualità. Tra podcast sulle birre artigianali e degustazioni di nuove produzioni emergenti come il sidro, la rassegna ha scritto un nuovo capitolo alimentando lo storytelling del settore. Il confronto è stato

vivo anche grazie a un ben definito programma di tavole rotonde che hanno affrontato i temi dell’oleoturismo, dell’olivicoltura, dell’evoluzione del comparto brassicolo, delle mutazioni postpandemiche nel settore dell’horeca, coinvolgendo nel dibattito Associazioni ed esperti di settore. Importante il confronto tra produttori che sono tornati a incontrarsi, a discutere intorno ai loro prodotti, creando quella rete di relazioni indispensabile per rendere competitivo al settore forte di piccole e medie imprese, che in occasioni del genere trova un collante naturale. Il Sol d’Oro, concorso internazionale dedicato all’olio extravergine di qualità giunto alla ventesima edizione, ha

vissuto la serata di Gala al Palazzo della Gran Guardia dove i vincitori hanno ricevuto i premi Sol d’Oro, Sol d’Argento e Sol di Bronzo.

PREMIO SOL&AGRIFOOD-ilGOLOSARIO - In queste giornate i giornalisti enogastronomici Paolo Massobrio e Marco Gatti hanno degustato i prodotti delle aziende espositrici di Sol&Agrifood e decretato oggi i vincitori del premio Sol&Agrifood-ilGolosario, il riconoscimento nato per esaltare le eccellenze emergenti dell'agroalimentare italiano in mostra durante la manifestazione. Le stesse

che entreranno di diritto nell’edizione 2023 della guida best seller del gusto ilGolosario. Diverse le categorie merceologiche interessate, che hanno spaziato dai salumi ai formaggi, dalle paste ai dolci, dalle sfiziosità alle confetture ai distillati, senza dimenticare le birre artigianali, cui è stato dedicato ampio spazio. Anche quest’anno, i criteri di valutazione dei giudici del gusto hanno mantenuto i consueti standard: qualità ed attenzione all'origine e ai metodi di produzione, con un giudizio di favore per le pratiche attente alla sostenibilità.

Ecco le novità premiate quest'anno:

BIRRE

- 32 via dei Birrai - Audace - Pederobba (TV)

- Baladin - Nazionale - Piozzo (CN)

- Birrificio Curtense - La Riserva del Curtense Bitter - Passirano (BS)

BIRRE IGA

Paul Bricius & Company - Special Grape Ale - Vittoria (RG)

DOLCI

Sgambelluri - Torrone di mandorle cioccolato fondente - Si

SALUMI

- Salumificio Di Fiore Stefano - Ventricina del Vastese - Fresagrandinaria (CH)

- Brisval - Bresaola Fassona - Novate Mezzola (SO)

- Bedogni - Prosciutto Crudo 18 mesi - Langhirano (PR)

FORMAGGI

- Casale Nibbi - Stracchino stagionato - Amatrice (RI)

- APOCC Calabrialleva - Ricotta affumicata - Cutro (KR)

- Corrado Benedetti - Redivino affinato in Amarone - Sant’Anna d’Alfaedo (VR)

PASTA E PANE

- A Mattra - Mattrasau (sfoglie di pane croccante) - Santa Domenica Talao (CS)

- Kazzen - Busiata pasta con polvere di cappero - Pantelleria (TP)

- Morelli - Pasta con germe di grano - San Romano (PI)

SFIZIOSITA

- Maira Bio - Crema di melanzane e mandorle - Caltanissetta

- Patatas nana - Chips aromatizzate con aglio nero - Senigallia (AN)

- Ciro Flagella - Passata di datterino giallo - Castel di Sangro (AQ)

LIQUORI

- EtnaTwist - Gin Etneum - Paternò (CT)

- Soc. Agricola Verso le origini - Ulibbo - Ragusa

- Azienda Agricola Patea - Amaro Cardus - Brancaleone (RC)

INNOVAZIONE

- Acetaia Leonardi - Orange Balsamic Gin - Magreta di Formigine (MO)

SOSTENIBILITA’

- Il Frutteto - Succo di pomodoro progetto europeo INPOSA - Alcamo (TP)