Vinitaly, Dorfmann: non rimaniamo fuori dal mercato del vino dealcolizzato, è una possibilità da cogliere. VIDEOINTERVISTA

"A Bruxelles c'è un attacco all'alcool, non tanto al vino, ma lo abbiamo parato bene in questi ultimi mesi. Per quanto riguarda la Pac, nello specifico del vino dealcolizzato, abbiamo deciso in ambito europeo che in futuro avremo vini senza alcool. Sono convinto che rimarrà un mercato di nicchia, ma comunque un mercato e non vedo nulla di male. Sono contrario all'idea che il vino debba contenere per forza alcool alcool, altrimenti non può essere considerato vino, sarebbe come dire che la birra dealcolizzata non è birra: perché non dare la possibilità di gustare un bicchiere a persone che non possono o vogliono bere bevande alcoliche? Non blocchiamo questo mercato".

Così ad AGRICOLAE Herbert Dorfmann, europarlamentare, in occasione di Vinitaly 2023.