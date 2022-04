Vinitaly, Emilia Wine Experience, la prima volta del grande progetto di territorio

Un percorso di degustazione che abbina le eleganti bollicine dell'Emilia ai nobili salumi patrimonio delle Strade Vini e Sapori di Emilia e dei Consorzi di Tutela di Prosciutto di Parma DOP, Culatello di Zibello DOP e Coppa Piacentina DOP. Un viaggio che parte dai meravigliosi paesaggi viticoli dell’Appennino per arrivare nelle terre della Bassa Parmense e Piacentina, adagiate lungo il grande fiume Po e avvolte nella nebbia. In allegato il programma completo della degustazione durante la quale sarà presentato in anteprima il progetto Emilia Wine Experience.

Emilia Wine Experience è un progetto di costruzione di un brand territoriale distintivo che parte dalle eccellenze enologiche di Emilia per la creazione di un forte connubio territorio-vino-turismo come leva

competitiva per la valorizzazione dei territori lungo le 5 Strade Vini e Sapori di Emilia delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Un modello di sviluppo locale che unisce prodotti di qualità e territori di qualità. Il progetto mira a far emergere e mettere a sistema le iniziative/esperienze di qualità già esistenti nei diversi territori dedicate ai vini di Emilia, creando scambi e interconnessioni tra le diverse aree di produzione, lavorando su una comunicazione unica integrata del progetto, costruendo nuovi format di promozione/esperienza del vino e nuovi itinerari/prodotti di turismo enogastronomico legati a tematiche specifiche, che potranno essere lo strumento di promo-commercializzazione dell’offerta di Emilia Wine Experience.

In occasione di Vinitaly, lunedì 11 aprile alle 14.30 (Sala Eventi Pad. 1 – SOPPALCO) si svolgerà un’altra masterclass dal titolo “Il Mito della Malvasia” durante la quale saranno raccontati la storia e il viaggio della Malvasia nel Mediterraneo, dalle origini ai giorni nostri, attraverso un percorso di degustazione di Malvasie provenienti dai Colli di Piacenza e Parma, dall’Istria, da Monemvasia, la città greca da cui il vino prende il nome, dalle Eolie e dall’area del Carso. La masterclass è a cura del Consorzio Tutela Vini Doc Colli Piacentini, Consorzio Tutela Vini DOP Colli di Parma e GAL del Ducato.

