Vinitaly, Enpaia. Centinaio: Pronte risorse per rilancio settore. Momento difficile si supera con la qualità del nostro Made in Italy. VIDEOINTERVISTA

“Questo momento difficile si supera con la qualità e con la consapevolezza che il vino italiano è un prodotto di altissimo livello qualitativo apprezzato in tutto il mondo, ed è per questo che il Governo deve aiutare il settore. Abbiamo stanziato nei giorni scorsi 25 mln euro che sono a disposizione dei consorzi del vino per promuovere il vino italiano in Italia. Abbiamo altri 15 mln euro che abbiamo messo a disposizione e che nelle prossime settimane vedremo con le associazioni di categoria come spendere. Ci sono poi 1,2 mld euro dal Pnrr, fondi che servono a rilanciarsi e promuoversi in giro per il mondo.”

Così ad AGRICOLAE il sottosegretario Mipaaf Gian Marco Centinaio a margine della presentazione a Vinitaly del primo report 2022 dell’Osservatorio Enpaia-Censis sul mondo agricolo: “Responsabile e di qualità: il rapporto dei giovani col vino”.

“Il consumatore finale, soprattutto a livello mondiale, è un consumatore che ama la qualità e quando questa è presente ci deve essere anche il prezzo giusto. Tanti consumatori sono disposti a spendere anche qualcosa in più purché il prodotto sia di altissimo livello qualitativo.

Veronafiere ha fatto un grande lavoro di promozione per Vinitaly, anche durante la pandemia tramite il web e l’online. Vinitaly però è presenza, strette di mano, degustazione di vini, di conseguenza questo è il momento del rilancio e della conferma”.