Vinitaly, Enpaia, Garavaglia: C’è voglia di Italia, nel turismo avremo numeri positivi. Si al museo del vino a Verona come a Bordeaux – VIDEO

Il vino in Italia è una componente fondamentale per il turismo. I giovani hanno capito l'approccio giusto al vino, non quantità ma qualità, una grande occasione di socialità. Abbiamo l'idea di creare in Italia dei musei iconici, come quello della pizza a Napoli e del vino a Verona. Per il ritorno del turismo dopo la pandemia, l'amica Roberta Garibaldi, Ad di Enit, parla di Reveng Tourism. C'è davvero una voglia di Italia pazzesca, ma vale anche per gli italiani: avremo numeri positivi nonostante l'impatto della guerra, ma cercheremo di recuperare il 2% che perderemo. Il museo del vino ha come esempio Bordeaux in Francia, dove si è fatta una grande organizzazione, non è una scatola banale, l'Italia ha bisogno di organizzazione e sarà l'hub per l'enoturismo di tutto il paese. La ricerca presentata fa un quadro positivo dell'approccio positivo al vino, che le vedono come strumento di divertimento sano". Così Massimo Garavaglia, Ministro del turismo, in occasione dell'incontro Enpaia in programma al Vinitaly di Verona.