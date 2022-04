Vinitaly, Enpaia. Giavi (Prosecco Doc): Prosegue lavoro internazionale di tutela e riconoscimento. VIDEOINTERVISTA

“Ci troviamo a tutelare una produzione che oggi sta avendo un successo a livello mondiale molto alto. Non possiamo dimenticarci che la nostra protezione nasce in forza di una località che è nel territorio di Trieste e si chiama Prosecco, o secondo il toponimo sloveno Prosek. Abbiamo dunque oggi delle grosse difficoltà interne col tentativo della Croazia di registrare il nome Prosek come menzione tradizionale.

Così ad AGRICOLAE Luca Giavi, Consorzio Prosecco Doc, a margine della presentazione a Vinitaly del primo report 2022 dell’Osservatorio Enpaia-Censis sul mondo agricolo: “Responsabile e di qualità: il rapporto dei giovani col vino”.

Abbiamo poi una grossissima attività che stiamo conducendo a livello internazionale nel tentativo di ottenere il riconoscimento anche dagli altri paesi. In alcuni casi, penso alla Russia, al Canada o all’India, lo abbiamo ottenuto ai sensi della normativa locale, in altri casi lo otteniamo grazie agli accordi che vengono siglati dall’Ue con i paesi terzi ed in altri invece dobbiamo trovare sistemi sui generis per proteggerci come marchio. Non sempre ci riesce, la difficoltà maggiore è vincere l’opposizione sistematica dei produttori australiani, ma nella gran parte dei casi la vittoria la portiamo a casa noi. Non sempre ma continuiamo a lottare.”