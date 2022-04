Vinitaly, Enpaia, Vallardi: attendiamo la decisione dell’Ue sulla questione Prosek, ma convinti che sarà favorevole al prosecco – VIDEOINTERVISTA

"Credo che il vino abbia ottimismo nel Dna, spero che la pace arrivi quanto prima, ma dobbiamo fare qualcosa di concreto per il settore. Il Decreto Ucraina passa in settimana in Senato e concederà una prima trance di finanziamenti a supporto degli agricoltori e per gli aumenti dei costi. Ma dobbiamo continuare a promuovere il vino: è già stato fatto attraverso i consorzi di tutela, ma dobbiamo stare attenti alla normativa europea sulle Doc, Dogc e Igp. Qualcuno in Europa le sta mettendo in discussione, quindi serve fare squadra da un punto di vista politico per difendere le nostre eccellenze, sia nel settore vitivinicolo che per l'alimentazione, attaccata dal Nutriscore. Oggi l'Unione tende a globalizzare, ma noi dobbiamo puntare alla dieta mediterranea e alla nostra qualità. Voglio ricordare che l'Italian Sounding vale 100 miliardi euro: questo ci fa capire quanto siano buoni i nostri prodotti, se li copiano tanto. Siamo convinti che per la questione Prosek la decisione della Commissione Europa non potrà che essere favorevole al prosecco, questo perché abbiamo fatto squadra. Sui tempi siamo in attesa, doveva essere all'inizio di marzo, ma speriamo che arrivi presto e che sia positiva per il prosecco e il nostro territorio". Così ad Agricolae Gianpaolo Vallardi, presidente della Commissione agricoltura del Senato, in occasione della Fiera Vinitaly 2022 in corso a Verona.