Vinitaly fa SistemaItalia per una nazione più forte e unita: Sinergia del Governo e Filiera unita. TUTTI GLI INTERVENTI E LE VIDEOINTERVISTE

Il Vinitaly un'occasione per "valorizzare SistemaItalia" in tutte le sue declinazioni: economiche, culturali, sociali, e di civiltà. Ma anche, e lo ha ricordato oggi al Tg2 il ministro delle Politiche agricole e della Sovranità alimentare il giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno accademico all'Università di Ferrara, (uno dei territori in assoluto più vocati all'agroalimentare e con il maggior numero di lavoro dipendenti agricoli), "favorire il ricambio generazionale" attraverso "il coinvolgimento delle scuole e la formazione".

Si è trattata, spiega ancora il ministro, di una manifestazione "che non ha eguali nel mondo del vino e valorizza il Sistema Italia per aprirlo a nuovi mercati, per far crescere la nostra economia. Al settore enogastronomico abbiamo affiancato l’arte con l’esposizione di opere prestigiose come il Bacco del Caravaggio e di Guido Reni".

Ma è stata anche un'occasione per vedere da un lato il governo unito fare squadra in modo sinergico e complementare e dall'altro la filiera, tutta, scambiarsi idee, opinioni e possibili risposte ai problemi oggi sul tavolo, la maggior parte dei quali provengono da fuori confine.