Vinitaly, fare sistema, Fini: accettiamo sfida sui fitofarmaci, ma servono strumenti adeguati e alternative

"Abbiamo due certezze, adattarsi ai cambiamenti climatici e andare verso una transizione ecologica con meno fitofarmaci. La sfida è accettabile ma servono strumenti adeguati. Abbiamo già ridotto l'utilizzo del 35% nel corso degli ultimi 5 anni. Oggi però non ci vengono date alternative. Il regolamento UE sui fitofarmaci non è accettabile così come proposto. Per esempio il tema della Flavescenza dorata va affrontato per evitare che si diffonda dal Nord Italia, sarebbe un disastro per la produzione e per patrimonio viticolo: serve produzione di qualità, ma con rese sostenibili".

Così Cristiano Fini, presidente Cia-Agricoltori italiani, in occasione del convegno "Fare Sistema" organizzato a Vinitaly 2023.