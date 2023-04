Vinitaly, Fare sistema. Prandini: per competere a livello mondiale dobbiamo presentarci uniti all’estero

"Diventa fondamentale il cambio di approccio in Europa, in passato ci lamentavamo, oggi saremo in grado di essere presenti in sede di discussione sui regolamenti da approvare, grazie al potenziamento del nostro personale".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione del convegno "Fare Sistema" organizzato a Vinitaly 2023.

"C'è poi la questione cibo sintetico, su cui si è posto un approccio di precauzione sulle conseguenze per la salute. Questo ha conseguenze sul settore vino, come ad esempio per bevande che nulla hanno a che fare: dove non c'è coltivazione sparisce il territorio.

Voglio poi parlare della questione autonomie dei territori, se vogliamo competere a livello mondiale dobbiamo uscire dalla logica che l'internazionalizzazione si fa a livello regionale, perché questa va fatta come Italia, questa è la sfida, puntando anche sulla formazione.

Una ulteriore criticità è quella dell'inflazione, per questo servono misure idonee per famiglie e imprese, perché gli alti tassi di interesse bloccano gli investimenti. Servono poi investimenti sull'innovazione, come quelli della 4.0 e non solo sulle Tea".