Vinitaly, fare sistema. Rigotti (Alleanza Cooperative): popolazione giovane va educata al consumo moderato

"Siamo preoccupati perché il DG Sante non concorda sulle etichetta on the label e off the label. Su questo si può discutere, ma non sull'allarmismo, la popolazione giovane va educata sul consumo moderato, non vogliamo basare l'economia vitivinicola a discapito della salute, serve educare e aumentare la cultura delle persone".

Così Luca Rigotti, coordinatore Settore vino di Alleanza cooperative e presidente del Gruppo vino di Copa-Cogeca, in occasione del convegno "Fare Sistema" organizzato a Vinitaly 2023.