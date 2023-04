Vinitaly, fare sistema. Tajani: etichetta irlandese “marchio a sangue” che induce il consumatore a scelte

"Il primo atto da ministro degli esteri è stato l'aumento dei funzionari italiani presso la nostra rappresentanza a Bruxelles, perché l'Italia deve portare il suo contributo. Questo deve essere efficace, per questo serve maggior presenza, anche dai ministeri diversi da quello degli Esteri. Non dobbiamo occuparci di Europa solo nelle emergenze, così perdiamo terreno".

Così Antonio Tajani, ministro degli esteri, in occasione del convegno "Fare Sistema" organizzato a Vinitaly 2023.

"Dobbiamo recuperare terreno, Ma non sarà facile, facendo sentire la nostra voce su diversi temi. Uno è quello ambientale: non si può fare politica ambientale pensando all'uomo come nemico, perché facciamo parte della natura. Per fare politica ambientale serve fare una trasformazione che consenta all'agricoltura e all'industria di adattarsi. Per questo ci opponiamo a determinate norme, non perché siamo inquinatori, ma perché la transizione ecologica è anche una questione sociale.

Per gli imballaggi, ad esempio, ci stiamo impegnando, ma parlando poi di etichettatura, come competere sul mercato con un prodotto "marchiato a sangue"? Serve un'etichetta che informi, senza indurre scelte al consumatore. Abbiamo ottenuto risultati anche sui fitofarmaci, dove dobbiamo creare una alternativa. Questa esiste e si chiama Tea edho chiesto alla commissaria europea si svincolarla dagli OGM. Lavoriamo così gradatamente per ridurre i fitofarmaci, o rischiamo di fare danni, serve una sintesi europea che non sia nordica, ma che accolga anche le istanze dei paesi mediterranei".