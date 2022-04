Vinitaly, Ferro (Ice): 15 milioni per diversificare i mercati per le aziende colpite dalla crisi ucraina

“Il mondo delle imprese é passato dalla soddisfazione per i risultati alla preoccupazione per la crisi in corso. C’è soddisfazione per aver superato i risultati del vino nel 2019, grazie ai nuovi canali di vendita come l’online, che hanno compensato l’horeca. L’export italiano totale ha superato i 500 miliardi di euro, un record.

Così Carlo Ferro, presidente Ice, in occasione dell’inaugurazione della 54ma edizione di Vinitaly a Veronafiere. Il digitale é fondamentale, soprattutto per l’Italia. Oggi i produttori italiani hanno 190 mercati nel B2B grazie al nostro supporto, ma ci sono le nuove sfide, come il costo delle materie prime attuale. Pensiamo al grave dramma umano che stiamo vivendo e poi c’è l’aspetto dell’impatto materiale di questa crisi, che in generale é marginale, ma che tuttavia colpisce diverse aziende. Per questo stanzieremo 15milioni per aiutare a diversificare nei mercati chi sta soffrendo. Ricordo poi che le Fiere sono un volano per le internazionalizzazioni e oggi ricordo gli oltre 200 buyer provenienti da tutto il mondo”.

