Vinitaly, Ferro: L’eccellenza italiana si fonda sulla produzione di piccoli e medi imprenditori

“Nei primi 8 mesi dell’anno l’export italiano ha fatto un +4%. All’interno del G8 l’Italia è stato uno dei due in territorio positivo. Il vino ha registrato un +10% a livello mondiale e questi numeri danno la sicura ad una forte interpretazione del momento. Certo la pandemia non ha modificato alcuni cambiamenti strutturali, già partiti prima del 2020. C’è la novità dei canali digitali : ICE e MAE hanno creato 31 piattaforme per il commercio online, di cui 12 solo per il vino. Il secondo aspetto è la difesa delle denominazioni e su questo la capacità di tracciare l’origine del prodotto attraverso i processi della filiera è fondamentale, anche dal lato consumatori. Infine il dato di fondo: la capacità dell’eccellenza in Italia è data dai piccoli e medi produttori . Per questo serve gratuità per le imprese fino a 100 addetti, come la partecipazione alle grandi fiere mondiali e le nuove iniziative dei tutor.

