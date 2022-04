Vinitaly, Giansanti: Settore trainante dell’economia nazionale, ma Ue tuteli il comparto. Ocm vino fondamentale, uscire da logiche di bilancio. VIDEOINTERVISTA

“Avere una consapevolezza di ciò che è il vino significa avere una consapevolezza di ciò che è oggi l’agricoltura. Il vino è solo una parte dell’agricoltura ma è un settore fondamentale e straordinario, un settore economico rilevante ed i numeri lo dimostrano. Siamo un’eccellenza e lo dimostriamo nel mondo, per far questo ci sono stati degli investimenti importanti sia nell’ambito delle denominazioni che dei brand aziendali. Uno sforzo importante in questi anni, durante i quali i nostri produttori hanno conquistato i mercati, ma non basta e dobbiamo lavorare ancora di più.”

Così ad AGRICOLAE Massimiliano Giansanti, Confagricoltura, nel corso di Vinitaly 2022.

“Alla fine delle guerra russo ucraina conosceremo nuovi equilibri e in quei nuovi equilibri dovremo trovare nuovi mercati, bisognerà trovare spazi e individuare quei settori in cui il vino italiano dovrà crescere. Servono allora mezzi e strumenti ma l’impressione è che talvolta a livello europeo non si abbia la consapevolezza di quello che è il valore dell’agricoltura, e in particolar modo del vino. Si parla del vino che fa male, e già questa è una grande forzatura che in Europa si vuol far passare, mentre il vino è invece un elemento centrale della nostra dieta. Un buon bicchiere di vino allunga la vita, e non il contrario.

Allora fondamentale è anche il tema dell’Ocm, della promozione, della rivisitazione dei quantitativi all’interno delle denominazioni. Bisogna fare le cose seriamente, senza correre dietro a delle logiche di bilancio perché non possiamo permetterci in questo momento di indebolire un settore trainante non solo dell’agricoltura italiana ma dell’economia nazionale.

Se vogliamo una grande Italia è necessario che in quel piano di strategia, che come Confagricoltura stiamo chiedendo da anni ma che ad oggi ancora non vediamo, l’agricoltura abbia un ruolo centrale, al centro della visione economica del paese.”