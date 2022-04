Vinitaly, in contemporanea il via della 26ma edizione di Sol&Agrifood e della 23ma edizione di Enolitech

Sol&Agrifood. L’olio extravergine di oliva, le birre artigianali e le produzioni dell’agroalimentare di qualità con materie prime ed eccellenze territoriali tornano protagonisti alla 26^ edizione di Sol&Agrifood (Padiglione C), il salone internazionale dell’agroalimentare di qualità, in programma a Veronafiere in contemporanea con la 54^ edizione di Vinitaly. Dal forte impatto business, la rassegna è il luogo di incontro tra offerta e domanda dove gli espositori raccontano i propri prodotti a buyer e operatori Horeca attraverso masterclass, degustazioni, educational e dimostrazioni in cucina. Spazio alle produzioni brassicole artigianali nazionali e internazionali con l’area dedicata Xcellent Beers,

EVENTI:

Cerimonia di premiazione della XX^ edizione di Sol d’Oro: il 10 aprile (ore 15.30, sala Vivaldi – Palaexpo piano -1) nel contesto di Sol&Agrifood, la cerimonia di premiazione della competizione oleicola dedicata all’olio Evo svolta in modalità blinding (alla cieca) da una giuria internazionale guidata da Marino Giorgetti. Sette le categorie premiate: Extravergine (Fruttato Leggero, Medio e Intenso), Monovarietale, Biologico, Absolute Beginners e, per la prima volta, Dop - Igp.

Riconoscimenti: Per la XX^ edizione sono stati valutati 252 campioni provenienti da Cina, Croazia, Grecia, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna. Delle 21 medaglie previste ben 19 sono state assegnate a produttori del Belpaese. Sul fronte internazionale, podio anche Croazia e Spagna. E per la prima volta la Cina conquista una Gran Menzione.

Convegno inaugurale Sol&Agrifood: lunedì 11 aprile (ore 12.00 - Sala Talks – convegni, Padiglione C) si terrà “Non di solo pane vive l’uomo: il turismo per il futuro agroalimentare”, il convegno inaugurale della rassegna.

Dopo i saluti di Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, previsti gli interventi di. Umberto Selmi di Ismea; Paolo Morbidoni, presidente Strade Vino, Olio e Sapori; Dario Stefano, presidente Commissione Politiche europee del Senato; Filippo Gallinella, presidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Gennaro Sicolo, presidente ItaliaOlivicola.

Tavole rotonde e convegni:

Molti gli incontri in programma, nell’Area Talk del Padiglione C tra cui: “Il mercato dell’olio d’oliva tra Covid e guerra”, (10 aprile, ore 14,30 - Area Talk Pad. C); “Soldi a pioggia per l’olivicoltura italiana: gli investimenti che servono davvero al settore”, (12 aprile, ore 11,45); “Il turismo dell’olio alla prova della sostenibilità”, (12 aprile, ore 16,30).

Tra i convegni, “L’oro verde delle Marche” (lunedì 11 aprile, ore 10.30 – padiglione C, stand D4) a cura di Food Brand Marche, dedicato alla produzione oleicola e all’oleoturismo della Regione. Previsti gli interventi dell’assessore all’Agricoltura e vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni, del direttore generale dell’Agenzia dei servizi del settore agroalimentare Marche, Andrea Bordoni, e del direttore di Food Brand Marche, Alberto Mazzoni.

I numeri dell’olio . Il comparto olivicolo made in Italy conta circa 827.000 aziende, che si estendono per oltre 1 milione di ettari. Il tessuto produttivo del settore è caratterizzato da imprese di dimensioni estremamente piccole, pari in media a poco più di un ettaro di terreno. Nonostante ciò, la produzione italiana vale il 15% della produzione olivicola mondiale (dati Osservatorio Agroalimentare) e nel 2021 ha raggiunto la quota di circa 315mila tonnellate (stime Ismea e Unaprol). Il valore dell’olivicoltura si attesta su circa 2,2 miliardi di euro per la fase agricola (il 4,3% della produzione agricola italiana) e 3,2 miliardi di euro per la fase industriale. L’Italia conta 43 olii DOP e 3 IGP, pari a circa la metà di quelli registrati nell’intera Unione Europea, aspetto che differenzia la produzione del Belpaese rispetto a quella dei competitor. L’Italia è inoltre il primo importatore mondiale e il secondo esportatore mondiale, dopo la Spagna.