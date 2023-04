Vinitaly, La Pietra: Sostenibilità sia anche sociale ed economica. Difendere sovranità alimentare europea

"L'Irlanda dice che il vino fa male, le multinazionali dicono che l'olio fa male attraverso il nutriscore, infine l'arrivo delle farine di insetti per fare bene. Parliamo di quelle che sono tre basi della nostra civiltà, tutto questo non fa gli interessi del nostro sistema agroalimentare ma anche del nostro paese. Come sostengo sempre, non si può avere sostenibilità ambientale senza coniugarla con quella sociale ed economica. Rischiamo di avere il paradosso di non produrre più in Europa e di importare da paesi dove non ci sono controlli, vogliamo difendere una sovranità alimentare europea. All'interno di questo c'è il vino, che rappresenta la nostra tradizione, per questo non possiamo fare alcun passo indietro. Infine voglio parlare di promozione: c'è quello delle aziende, c'è quello istituzionale, ma serve una azione univoca".

Così Patrizio La Pietra, sottosegretario Masaf, nel corso del suo intervento a Vinitaly.