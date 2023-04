Vinitaly, Lollobrigida: legge contro cibo sintetico a garanzia del Paese. Economia sia agganciata al territorio

"Serve un'operazione verità. Nel paese delle bugie la verità è una malattia, diceva Gianni Rodari. Iniziamo a dire le cose come sono. Per la legge contro la carne sintetica ringrazio Coldiretti per la raccolta firme, ma anche Piazza Pulita che ha detto come il 70% degli italiani sia contro. Inoltre ci sono le regioni, come la Toscana, l'Emilia-Romagna, la Campania, ma anche di 2mila comuni. Tutti hanno chiesto al governo di normare questo aspetto, è la democrazia ed è il diritto di precauzione. Questo decreto garantisce il paese, primo al mondo che vieta questa pratica, di cui non conosciamo le conseguenze per la salute. Questa è una legge giusta, non di parte.”

Così il ministro Masaf, Francesco Lollobrigida, nel corso dell’evento Vino e Salute di Coldiretti a Vinitaly

“Oggi la sovranità alimentare è un argomento europeo. Abbiamo scoperto che non fare ricerca sui fertilizzanti può essere un errore, l'Europa ora si sta svegliando e i nostri parlamentari europei lo hanno capito prima degli altri. Dobbiamo scegliere da che parte stare, l'economia agganciata al territorio è garanzia di questa nazione. I problemi di salute che colpiscono gli Stati Uniti possono essere uno specchio di quello che potrebbe accadere a noi se seguissimo questa strada: i ricchi che mangeranno bene e i poveri, la maggioranza, costretta a nutrirsi con cibo sintetizzato".