Vinitaly, Lollobrigida: Meloni presente per gli studenti. Valorizzare formazione nuove generazioni, strategico per il Paese e per occupazione

“Non eravamo contenti della rappresentazione che si dava dell’Italia nel passato. L’Italia deve avere una prospettiva nella sua promozione poliedrica, sia sul piano nazionale che internazionale. Quando ci sono eventi di eccellenza questi possono fare da traino e dobbiamo creare sinergie su ogni piano. E con Ice stiamo puntando a questo. Dobbiamo creare maggior ricchezza per poi poterla ridistribuire. Dobbiamo esportare e difendere i nostri prodotti. Per questo ci stiamo muovendo anche in tal senso, specie nella promozione e tutela del vino da attacchi che consideriamo sconsiderati sul piano della salute, della cultura e dell’economia. Ci siamo affermati così tanto nei mercati che alcuni vogliono stigmatizzarlo senza considerare i dati oggettivi. Un vino fatto bene è un vino che dà benessere.”

Così il ministro delle Politiche agricole e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida nel corso del suo intervento all'inaugurazione di OperaWine Vinitaly.

“Organizzeremo in questi giorni di Vinitaly un incontro con tutte le associazioni dei produttori e trasformatori per riflettere sul piano imprenditoriale. A questo incontro parteciperà anche il ministro Tajani.

Avremo poi un incontro lunedì con tre ministri: il ministro Schillaci che spiegherà da medico affermato il tema vino-salute, il ministro Urso sulla necessità di rafforzare il nostro settore imprenditoriale e il ministro Santanchè per parlare di vino e turismo.

Infine avremo la presenza del presidente Meloni per premiare i migliori studenti delle scuole agrarie.

Uno dei motivi all’interno di questo programma che mi ha convinto di più era il coinvolgimento delle scuole. In Italia abbiamo una necessità, ossia valorizzare gli istituti che si dedicano all’agricoltura e alla trasformazione dei prodotti. Dobbiamo far crescere la consapevolezza nei genitori e negli studenti dell’importanza strategica che hanno questi livelli di formazione, che peraltro vedono un indice di occupazione altissima.

Per questo abbiamo coinvolto la rete degli istituti agrari, e stiamo facendo lo stesso per quelli alberghieri, per promuovere attraverso gli studenti i nostri prodotti.

Parteciperanno circa duecento studenti che impareranno come si volge questa attività e che la racconteranno poi alle persone che circolano all’interno della fiera. Verranno premiati dal presidente Meloni per progetti del nostro centro di ricerca Crea.

Avremo poi un incontro molto importante che è Vino Europa. Abbiano chiesto a tutti i gruppi e partiti politici italiani in Ue di fare squadra, devo ammettere che già la facevano. Sul settore agricolo l’Italia schiera in Ue una grande compattezza in difesa delle nostre produzioni. Cresce forse la consapevolezza di un atteggiamento non sempre amichevole verso la nostra nazione. Ragioneremo insieme sui modi per difendere il nostro settore.