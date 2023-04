Vinitaly, Lollobrigida: Promuovere nel mondo la nostra qualità. Orgoglioso di aver coinvolto studenti degli istituti agrari. Occorre immigrazione legale, organizzare seriamente i flussi

"Il vino è per l'anima ciò che l'acqua è per il corpo, scriveva Mario Soldati. Noi difendiamo cultura, benessere e qualità. Dobbiamo unire il Sistema Italia, perché non c'è nulla di più forte di quello che possiamo offrire. Dobbiamo capire solo come promuovere ancora di più nel mondo la nostra qualità. Il Governo sarà presente per raccontare come presentare all'estero la nostra realtà magari utilizzando gli italiani presenti all'estero. In questo Vinitaly spiegheremo perché il vino è benessere, il Ministro Santanché perché l'enogastronomia è un biglietto da visita importante. il Ministro Urso per raccontare le nostre imprese. Il governo fa sistema, come ha detto il collega Sangiuliano, grazie all'ancoraggio saldo con la storia. Dobbiamo investire sui giovani: mi inorgoglisce aver coinvolto gli istituti agrari, per rappresentare nel mondo del lavoro la qualità italiana".

Così Francesco Lollobrigida, ministro Masaf, in occasione dell'inaugurazione di Vinitaly 2023.

"Per dare supporto a certi settori serve l'immigrazione legale, ma per farla sviluppare va contrastata quella illegale. Sui flussi c'è volontà di organizzarli seriamente, rapportandoci con le nazioni di provenienza per fare formazione, anche civica. I nostro produttori necessitano forza lavoro esterna, quando manca quella esterna, ma ricordo che il lavoro nei campi non è svilente, lo ricordo a chi aspetta il reddito di cittadinanza. Vinitaly può rappresentare una eccellenza di tutto il sistema Italia, le attività vanno coordinate anche rispetto alle altre fiere: qui verranno capi di Governo per capire come si fa promozione. Apriremo la strade per i Balcani, per creare valore aggiunto per i nostri imprenditori".