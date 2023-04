Vinitaly, Lollobrigida: Vino e convivialità binomio a cui non vogliamo rinunciare. Formazione giovani essenziale per cultura della qualità. VIDEOINTERVISTA

“La convivialità è ovviamente un elemento essenziale per star bene, noi italiani non usiamo il cibo solo come carburante e per questo non mi piace la definizione di consumatori. Noi siamo persone, cittadini essere umani che sanno distinguere e discernere, per questo apprezziamo le cose anche per ciò che ci portano in termini di beneficio fisico e mentale. La convivialità è stato uno degli elementi che ha attribuito al vino un’importanza fin dall’antichità ed a questo non vogliamo rinunciare.”



Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine dell’inaugurazione di Vinitaly.

“Sono orgoglioso degli straordinari quadri di Caravaggio e Reni, sono orgoglioso di poter ospitare tanti dibattiti che vedranno coinvolti ministri, produttori e associazioni. Più di tutto però sono orgoglioso di aver coinvolto le scuole, gli istituti agrari e alberghieri, nella promozione del sistema Italia. Faremo fare una formazione ai nostri studenti ancora migliore, insieme ai loro docenti, in modo che possano raccontarlo ogni giorno, perché il cibo è anche racconto e poesia. Mario Soldati diceva che “il vino è poesia della terra”, una frase straordinaria che va letta, applicata e insegnata ai nostri giovani per non perdere la cultura della qualità.”