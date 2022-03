Vinitaly, Mantovani: Fiera del futuro punta su crescita internazionalizzazione, miglioramento servizi logistici e sviluppo digitale

“In questi due anni abbiamo fatto molto per rafforzare il presidio di Vinitaly sui principali mercati, compreso quello domestico.

Abbiamo potenziato la manifestazione in chiave di sviluppo, specialmente per quanto riguarda il rapporto con gli stakeholder per tracciare gli obiettivi del futuro.

Abbiamo perciò lavorato ad un piano industriale per Vinitaly che tenesse conto del mercato e delle aspettative delle aziende. Per questo abbiamo affidato ad una società di consulenza internazionale una indagine dove emerge il Vinitaly del futuro, ovvero il Vinitaly atteso e aspettato dalle aziende e dal mercato. L’Indagine coinvolge 230 aziende italiane del vino in tutta Italia, un risultato importante che conferma la forte leadership del brand Vinitaly tra le aziende italiane per la promozione del prodotto e la relazione coi mercati.”

Così Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere Spa nel corso della conferenza stampa di Vinitaly 2022.

“Tra principali punti di forza di Vinitaly emerge la presenza dei buyer esteri fondamentali per le imprese. Le linee guida per il futuro sono dunque la crescita dell’internazionalizzazione, il migliore adeguamento dei servizi logistici della città e lo sviluppo digitale.

Importante resta perciò la crescita internazionale della manifestazione in chiave di espositori esteri, lo sviluppo della multicanalità, affinché il matching virtuale sia complementare a quello fisico. Una netta divisione tra wine lover e operatori professionali è invece un altro aspetto messo in luce dall’indagine.

La crescita internazionale rimane però l’aspetto fondamentale. Acquisire nuovi clienti esteri è per più dell’80% delle imprese l’elemento centrale e l’obiettivo.”