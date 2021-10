Vinitaly, Padoan: Questo è un momento irripetibile per un salto di qualità del paese. Banche e imprese lavorino assieme

“Questa è veramente un’edizione “speciale”, perché testimonia la ripartenza. La crisi pandemica ha avuto ripercussioni pesanti sull’export italiano, ma le cose sono cambiate: il paese ha dato un’immagine di capacità che forse nessuno si aspettava, ma ora chi si occupa di economia deve renderlo duraturo il più possibile, guadagnando le opportunità di crescita. Imprese e banche devono lavorare insieme, perché queste ultime offrano gli strumenti più idonei.

Unicredit lavora in questa direzione su tre principi: valorizzazione del concetto di filiera, un approccio innovativo per una maggiore internazionalizzazione attraverso la qualità e infine servono strumenti rigorosi per misurare la competitività delle imprese.

Il compito del sistema bancario e finanziario è sostenere i clienti, non solo come quantitativo di risorse, ma anche per gli strumenti, fondamentali per la transizione, perché serve un salto di qualità. C’è un’occasione unica, quella del PNRR perché colloca a livello nazionale risorse importantissime: le imprese dovranno uscire rafforzate da questa fase, pronte a una nuova normalità. Da parte nostra mettiamo a disposizione una task force per tutte le imprese locali, così da trasformare queste risorse in progetti.

La transizione può avere dei costi, ma in assenza di un adattamento al cambiamento, il rischio per le imprese aumenta: non è solo una moda del momento, ma dalla necessità di una strategia. Siamo in una situazione irripetibile per consentire al paese un salto di qualità, ma serve uno sforzo collettivo”. Così Pier Carlo Padoan, presidente Unicredit, nel corso del convegno inaugurale di Vinitaly Special Edition 2021.