Vinitaly, Pantini (Nomisma): nel 2021 il mercato italiano del vino vale 13,8 miliardi. Grande crescita degli acquisti online

"Abbiamo svolto un'indagine su circa 1000 italiani confrontandola con quella del 2019, che è ancora molto valida. Il primo dato raccolto è il valore del mercato in Italia, che nel 2021 si assestato a 13,8 miliardi, ancora sotto al record del 2019, di 14,8 miliardi. Il 90% degli italiani hanno dichiarato di aver consumato vino, ma in particolare c'è un incremento nel consumo di vini mixati. Aumenta il consumo tra gli uomini. In particolare c'è un aumento trasversale per le bollicine, mentre c'è un aumento di bianchi e rosè per i Millennials. Che differenza tra le quantità consumate? Aumenta la categoria di chi consuma più di 7 bicchieri a settimana, che passa dal 12 al 16%, con una prevalenza di consumo in casa, che passa dal 67 al 79%, complice anche la chiusura della ristorazione. Si acquista principalmente nella grande distribuzione, ma si registra una crescita dei discount. In particolare si registra una crescita dell'online, che è passato dall'1 al 6,1%. Le abitudini di consumo non sono particolarmente cambiate, se non per il 19% degli intervistati, che hanno dichiarato un aumento. Il 74% pensa che il consumo moderato non sia dannoso, pur se associato ad uno stile di vita sano. Un dato particolare è legato al possibile consumo futuro di vino a basso contenuto alcolico, accettato dal 57% della Generazione X, principalmente legato alla curiosità. Il futuro, infine, secondo gli intervistati, è legato ai vini green e sostenibili, di cui è accettato l'eventuale sovrapprezzo applicato. Infine abbiamo chiesto una valutazione sul Nutriscore. Il 48% non lo conosce, mentre solo 13% è informato sull'etichettatura, ma la maggioranza è favorevole ad inserire messaggi sulle bottiglie per un consumo responsabile".

Così Denis Pantini, responsabile Nomisma Wine Monitor, nel corso della conferenza stampa di Vinitaly 2022.