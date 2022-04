Vinitaly, Patuanelli: Edizione della ripresa, segue un 2021 da 7,1 mld export. Filiera forte che può crescere ancora puntando su diversificazione e promozione

“Questa è l’edizione che segue ad un 2021 incredibile, oltre 7 mld di esportazioni e con l’export agroalimentare che ha fatto tutti i record. Una filiera forte e che funziona, una grande eccellenza italiana ma non diamo per scontato ciò che abbiamo o il fatto che dobbiamo continuare ad essere secondi in volume e in valore perché dobbiamo essere i primi, superando la Francia e la Spagna. Possiamo farlo perché il vino rappresenta il nostro paese nel mondo e ci sono tutte le possibilità per far crescere ancora la filiera vitivinicola italiana. Oggi siamo qui per accrescere in consapevolezza di ciò che abbiamo ma anche per capire quello che serve per fare quel passo necessario a superare i nostri competitor.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli a Vinitaly 2022.

“Il tema del prezzo dell’energia e dell’aumento dei fattori della produzione è il tema centrale in questo momento ed è orizzontale su tutti i settori produttivi. Il governo ha già nei diversi provvedimenti stanziato più di 20 mld euro per calmierare l’aumento dei costi energetici e avremo un prossimo decreto dopo Pasqua con le stesse finalità. Si farà quello che è necessario fare per sostenere le imprese.

C’è poi un problema di approvvigionamento perché produrre vetro in questo momento è costosissimo, così come produrre carta, e molte aziende stanno limitando la loro produzione proprio per non essere costrette a pagare queste cifre. Deve essere fatto un ragionamento ancora più profondo su come sostenere le imprese.

Russia e Ucraina erano due mercati importanti anche se i numeri non mostrano una eccezionalità particolare, nonostante dopo il 2014 fosse ripreso in modo positivo l’export verso la Russia. Bisogna diversificare, fare promozione verso i paesi terzi ed abbiamo fatto due provvedimenti, uno da 25 mln già firmato ed uno da 15 mln che sarà discusso nel le prossime ore, proprio per diversificare i mercati di sbocco.

È necessario non dismettere il percorso di transizione intrapreso, non andare a cambiare strutturalmente la pac o i piani strategici nazionali in questa fase. È invece necessario adeguare per un periodo transitorio ciò che viene fatto rispetto all’emergenza in corso, bisogna sospendere ciò che deve essere sospeso senza modifiche strutturali. Il Pnrr, anche in questa fase così complessa il Mipaaf sta accelerando le sue cinque misure di competenza, in particolare sull’agrisolare. Un punto importante per la diversificazione del reddito agricolo e per diminuire il costo dell’energia delle aziende agricole.

Tutte le filiere possono partecipare al quinto bando e ci auguriamo che tutte lo facciano in modo da poter assicurare quella distribuzione migliore del valore aggiunto nelle filiere, che è il vero problema delle produzioni primarie. Anche oggi con un tasso di inflazione alto, dunque con un aumento dei prezzi a consumo, il produttore agricolo non riceve quell’aumento perché nella filiera si distribuisce male. Attraverso i contratti di filiera andiamo a monitorare questo.

L’autosufficienza produttiva deve essere a livello europeo perché noi possiamo contribuire su alcune cose, ma ad esempio le pianure francesi possono produrre altro rispetto a quello che facciamo noi. La vedo difficile dismettere i vigneti per fare mais perché può essere conveniente oggi ma non c’è nessuna garanzia che tra sei mesi il prezzo del mais sia quello di oggi. È evidente che questo tema va risolto a livello europeo.”