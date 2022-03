Vinitaly, Patuanelli: fiera valore aggiunto per i nostri imprenditori. Entro il 2022 via al bollino sul vino sostenibile

"Le Fiere sono un valore assoluto per fare business e dare occasioni ai nostri imprenditori. Il vino a raggiunto i 7,1 miliardi di euro nelle esportazioni, con un export quasi triplicato dal 2000. Il mercato europeo registra una crescita del 10%, trainati dagli spumanti e dal prosecco. I tassi di crescita sono confermati anche dall'Oriente, con la Cina e la Corea. Il settore deve diventare il primo in quantità e in valore, così da superare la Francia. Questo per dare valore aggiunto alla filiera. Possiamo migliorare perché ora anche il vino sta pagando l'aumento dei costi di produzione, causato dagli aumenti del vetro, del sughero e della carta per le etichette. L'Europa deve fare di più di ora per sostenere l'agroalimentare e dovremo individuare le filiere che hanno maggiore importanza per il nostro paese. Nonostante alcuni percorsi positivi, come quelli che hanno sventato attacchi al vino sull'etichettatura con il bollino nero, la nostra guardia deve rimanere alta. Sui sistemi di etichettatura il nostro paese è rimasto totalmente unito: cercheremo di evitare il Nutriscore come soluzione scelta dall'Europa, perché condizionante sul consumatore. Avremo un bollino sul vino sostenibile: il sistema di completerà entro il 2022 grazie ad un percorso che ha guardato a come il consumatore voglia sostenibilità e informazioni. Abbiamo approvato il decreto per i 25 milioni dedicati alla promozione del vino e stiamo studiando gli strumenti per aiutare le aziende che soffrono per le sanzioni verso la Russia, cercando di individuare nuovi mercati. Questo prodotto italiano è tra i più apprezzati nel mondo, ma non dobbiamo mai dare per scontato quello che funziona".

Così Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nel corso della conferenza stampa di Vinitaly 2022.