Vinitaly, Patuanelli: No a omologazione sistemi alimentari, non importa se viene da politiche Ue e Nazioni Unite. A lavoro su Prosek, battaglia da non perdere

“Questa è stata una mattinata interessante per geni sviluppato e un momento di orgoglio per il nostro paese. Abbiamo creduto nella capacità dei nostri produttori di rappresentare le eccellenze italiane in una fiera in presenza. Non era facile.

C’è un grande rimbalzo economico in questo momento ma dobbiamo trasformarlo in una crescita strutturale, utilizzando le risorse ingenti a disposizione.

Sono state fatte scelte complicate durante la pandemia, quando abbiamo dovuto chiudere le imprese e le attività imprenditoriali. Se oggi possiamo ricominciare è grazie a piano vaccinale e politiche sanitarie. Capisco l’esigenza di tenere insieme le libertà individuali con le politiche del governo ma se siamo qui oggi è grazie al vaccino e al green pass.”

Così Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel corso del convegno inaugurale di Vinitaly Special Edition 2021.

“Il Vino è eccellenza, distintività, cultura, legame col territorio. Ci immergiamo in una cultura e in un territorio con un bicchiere di vino e questa caratteristica ci permette di penetrare nei mercati. Ora dobbiamo aumentare il valore aggiunto e distribuirlo nella filiera, è fondamentale.

Ci sono degli elementi di preoccupazione. È giusta la politica globale che dice che deve esserci un’unica saluta da tutelare. Ma la strategia one health non deve significare un unico modello alimentare per tutti i paesi mondiali. Significa invece capire che il consumo moderato di ogni cibo è valore che può essere parte di tutte le diete, questo è il principio della dieta mediterranea. Qualunque politica che metta in discussione questo aspetto troverà in noi un nemico, che venga dall’Ue o dalle Nazioni Unite. I sistemi produttivi alimentari non possono essere omologati, non possono essere uguali in tutti paesi del mondo” prosegue.

“Inoltre constatiamo come i sistemi dop e Igp vadano bene, eppure c’è qualcuno che vuole metterli in discussione. Il Prosek significa istituzionalizzare l’italian sounding. Non lo permetteremo.

Con il sottosegretario Centinaio, le regioni e le associazioni di categoria stiamo costruendo documenti inattaccabili contro la richiesta Prosek dei croati. Il Prosecco è un valore assoluto da non mettere in discussione.

Centrale è infine puntare sull’innovazione, cuore e motore di ogni produzione, che permette di produrre di più con meno impatto sull’ambiente e di attrarre i giovani in agricoltura.”