Vinitaly, Piccinini: Fitofarmaci, a rischio produzioni senza alternative concrete. Effetti economici, paesaggistici e sociali. VIDEOINTERVISTA

“Alcuni problemi sono iniziati già dopo la vendemmia 2022 all’interno del nostro mondo, quindi, seppur siamo contenti dei risultati per l’export e il mercato, abbiamo iniziato ad avere delle sofferenze per alcuni vini, specialmente quelli rossi. Ci sono poi problemi fitosanitari, dalla Toscana in su, legati alla flavescenza dorata. Siamo perciò un po’ dubbiosi sulla vendemmia 2022 come mondo cooperativo, specie per quanto riguarda il reddito dei nostri agricoltori, senza dimenticare l’alto costo dell’energia che ha inciso sui produttori.”

Così ad AGRICOLAE il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentare, Carlo Piccinini, nel corso di Vinitaly 2023.

“Il problema maggiore è legato alla cosiddetta Sur (Sustainable Use of pesticides Regulation, SUR), una iniziativa che troviamo poco logica e non sappiamo neppure su quali basi venga decisa la riduzione dei fitofarmaci. Non è stato tenuto conto di tutto il percorso fatto, sia per il settore vitivinicolo che per l’ortofrutta il mondo cooperativo ha ridotto l’utilizzo della chimica del 30% negli ultimi vent’anni.

Ci deve essere lasciato il modo di produrre, altrimenti il rischio è di vederci tolti dei principi attivi, che oggi sono assolutamente necessari, senza che siano disponibili delle alternative sul mercato e dunque perdere le colture e le produzioni.

Non ci sono solo effetti economici, ma anche paesaggistici e sociali. Si tratta di una rivoluzione che non possiamo accettare”.