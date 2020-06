VINITALY, QUESTIONE DI ETICHETTA: QUANDO IL DESIGN FA LA DIFFERENZA

Cinque esperti di livello internazionale, 14 categorie, 239 campioni, 37 riconoscimenti assegnati complessivamente, 20 etichette selezionate per essere valutate durante il mese di luglio sui canali social di Vinitaly.

Sono i numeri della 24ª edizione del Vinitaly Design International Packaging Competition, il concorso organizzato da Veronafiere con lo scopo di evidenziare il miglior design complessivo di confezioni e bottiglie di vini, distillati, liquori, birre e degli oli extra vergine d’oliva e premiare l’impegno delle aziende nel continuo miglioramento della propria immagine.

«Veronafiere torna ad organizzare eventi fisici e lo fa con un appuntamento importante come il Vinitaly Design International Packaging Competition, dedicato a quell’aspetto fondamentale del marketing che è il modo di presentare i prodotti al mercato e ai diversi canali distributivi. Veronafiere è pronta a mettere a disposizione delle imprese tutti i servizi e gli strumenti di cui dispone e dà appuntamento al mondo del vino a wine2wine Exhibition, unico evento b2b nel 2020 che coniuga la presenza fisica dei buyer con quella digital, in programma a Verona dal 22 al 24 novembre», sottolinea Matteo Gelmetti, vicepresidente di Veronafiere spa.

I 239 campioni iscritti sono stati valutati da una commissione di esperti presieduta da Alessandro Marinella e composta da Paolo Brogioni (enologo), Alessandra Corsi (direttore marketing GDO), Cleto Munari (designer) e Chiara Tomasi (designer).

Per Alessandro Marinella, presidente di giuria e rappresentante della quarta generazione della maison napoletana di cravatte famose in tutto il mondo, «il packaging al giorno d’oggi è un aspetto fondamentale, perché l’acquisto non è più dato solo dall’esperienza organolettica del prodotto, sia vino, birra, olio, distillato o liquore, ma anche dall’impatto visivo che il consumatore ha al primo sguardo con l’articolo in sé e per sé». Per questo, secondo Marinella, «serve coniugare innovazione e tradizione, e forse questa è la sfida più difficile, anche se sicuramente serve anche un po’ di fantasia. Senza dimenticare che l’aspetto del packaging deve rispettare il valore del contenuto».

Questa filosofia ha sicuramente guidato quest’anno, più delle scorse edizioni, la progettazione dei creativi i quali hanno realizzato le etichette vincitrici che si sono distinte proprio per essere riuscite a unire i tre elementi.

Al concorso sono stati iscritti complessivamente 239 campioni distribuiti nelle 14 categorie previste dal regolamento che, oltre al vino, comprendono anche distillati, vermouth, birre artigianali, olio extravergine di oliva e, da quest’anno, anche la categoria Packaging box, un premio speciale che la giuria attribuisce all'imballaggio (contenitore in cartone, legno, latta o altro materiale) contenente una o più bottiglie, a condizione che identifichi esplicitamente l’azienda produttrice. Per mantenere sempre alti gli standard qualitativi del concorso, la giuria ha ritenuto quest’anno di non assegnare dei premi ad alcune delle categorie in gara.

Vincitore dell’“Etichetta dell’anno 2020” è stato il vino Terre di Offida doc Passerina Passito "Anima Mundi" 2011 della Cantina dei Colli Ripani di Ripatransone (AP), mentre L'Azienda Agricola Santa Tresa di Vittoria (RG) ha ottenuto il premio speciale “Packaging 2020”, infine il premio speciale "Immagine Coordinata 2020" è stato attribuito alla Brand Breeder di Pescara.

La giuria ha inoltre selezionato 20 etichette che saranno votate durante il mese di luglio sui canali ufficiali Instagram e Facebook di Vinitaly per l’assegnazione per la prima volta del premio “Social”. Lo scopo è quello di coinvolgere il pubblico dei consumatori per renderli consapevoli dello sforzo e del contenuto creativo non solo del vino ma anche della sua etichetta e di tutto l’abbigliaggio di una bottiglia.

PREMIO SPECIALE "Etichetta dell'anno 2020"

Il premio speciale "Etichetta dell'anno 2020" è stato attribuito dalla giuria all'etichetta:

TERRE DI OFFIDA DOC PASSERINA PASSITO 2011 "ANIMA MUNDI"

Cantina dei Colli Ripani Soc. Coop. - Ripatransone (AP)

Grafica: Andrea Castelletti – Milano

PREMIO SPECIALE "Packaging 2020"

AGRICOLA SANTA TRESA S.R.L. - VITTORIA (RG)

Grafica: Advision S.r.l. - Marano di Valpolicella (VR)

PREMIO SPECIALE “Immagine coordinata 2020”

BRAND BREEDER S.R.L.S. -PESCARA (PE)

Grafica: Spazio di Paolo - Spoltore (PE)

CATEGORIA 1: confezioni di vini bianchi tranquilli a denominazione di origine e a indicazione geografica

• Etichetta d'Oro

VENEZIA GIULIA IGP BIANCO "ETHOS" 2018

Az. Forchir di Bianchini Gianfranco & C. S.s.a. - Camino Al Tagliamento (UD)

Grafica: Mine Divine Associati S.r.l. – Udine

• Etichetta d'Argento

TRENTINO DOC SUPERIORE PINOT GRIGIO "MUSIVUM" 2016

Nosio S.p.a. - Mezzocorona (TN)

Grafica: Doni e Associati - Firenze (FI)

• Etichetta di Bronzo

VINO BIANCO "PARELLA" 2018

Az. Agr. Febo Davide - Spoltore (PE)

Grafica: Spazio di Paolo - Spoltore (PE)

CATEGORIA 2: confezioni di vini dolci naturali e di vini liquorosi tranquilli a denominazione di origine e a indicazione geografica

• Etichetta d'Oro

MOSCATO D'ASTI DOCG "PAIE'" 2018

Cantina Alice Bel Colle S.c.a. - Alice Bel Colle (AL)

Grafica: Cristina Ciamporcero Wine Stylist - Ivrea (TO)

CATEGORIA 3: confezioni di vini rosati tranquilli a denominazione di origine e a indicazione geografica

• Etichetta d'Oro

IRPINIA DOC ROSATO "VISIONE" 2019

Feudi di San Gregorio Soc. Agr. S.p.a. - Sorbo Serpico (AV)

Grafica: Feudi di San Gregorio Soc. Agr. S.p.a. - Sorbo Serpico (AV)

• Etichetta d'Argento

MARCHE IGT ROSATO "IL VICOLO" 2019

Cantina dei Colli Ripani - Ripatransone (AP)

Grafica: Andrea Castelletti – Milano

• Etichetta di Bronzo

ROSA DOLCE&GABBANA e DONNAFUGATA – ROSATO SICILIA DOC 2019

Donnafugata S.r.l. Soc. Agr. - Marsala (TP)

Grafica: Dolce & Gabbana - Milano

CATEGORIA 4: confezioni di vini rossi tranquilli a denominazione d’origine e a indicazione geografica delle annate 2019 e 2018

• Etichetta d'Oro

PUGLIA IGT PRIMITIVO VINO BIOLOGICO 2018

Brand Breeder S.r.l.s. - Pescara (PE)

Grafica: Spazio di Paolo - Spoltore (PE)

• Etichetta d'Argento

CERASUOLO DI VITTORIA DOCG 2018

Società Agricola Santa Tresa S.r.l. - Vittoria (RG)

Grafica: Adivision S.r.l. – Marano di Valpolicella (VR)

• Etichetta di Bronzo

SICILIA DOC SYRAH 2018

Grottarossa Vini S.r.l. - Canicattì (AG)

Grafica: Alias S.r.l. – Palermo

CATEGORIA 5: confezioni di vini rossi tranquilli a denominazione d’origine e a indicazione geografica dell’annata 2017 e precedenti

• Etichetta d'Oro

PUGLIA IGT NERO DI TROIA "LAMPYRIS" 2015

Az. Agr. Le Torri S.r.l. - Cerignola (FG)

Grafica: Spazio di Paolo - Spoltore (PE)

• Etichetta d'Argento

LANGHE DOC NEBBIOLO "HEREDIS" 2017

Casa Vinicola Natale Verga S.p.a. - Cermenate (CO)

Grafica: Studio Casa Vinicola Natale Verga S.p.a. - Cermenate (CO)

• Etichetta di Bronzo

TAURASI DOCG "CONFINI" 2015

Cantina Camusi - Montemarano (AV)

Grafica: Basile ADV - Bonito (AV)

CATEGORIA 6: confezioni di vini frizzanti a denominazione d’origine e a indicazione geografica

• Etichetta d'Oro

VINO FRIZZANTE METODO CLASSICO ANCESTRALE 2019

Il Drago e la Fornace - Colle di Val d'Elsa (SI)

Grafica: Valentina Cresti Associati - Santa Maria della Fornace (SI)

• Etichetta d'Argento

COLLI PIANCENTIN DOC MALVASIA DI CANDIA FRIZZANTE "AURORA" 2018

Cantina di Valtidone - Borgonovo Val Tidone (PC)

Grafica: Anam Cara - Casinalbo (MO)

CATEGORIA 7: confezioni di vini spumanti prodotti con fermentazione in autoclave (metodo charmat) e con fermentazione in bottiglia (metodo classico)

• Etichetta d'Oro

PROSECCO SOC SPUMANTE BRUT MILLESIMATO "075 CARATI" 2018

Piera Martellozzo S.p.a. - San Quirino (PN)

Grafica: Hangar Design Group - Monigliano Veneto (TV)

• Etichetta d'Argento

ORTRUDO DEI COLLI PIACENTINI VINO SPUMANTE BRUT "UNIC'O" 2018

Cantina di Valtidone - Borgonovo Val Tidone (PC)

Grafica: Anam Cara - Casinalbo (MO)

• Etichetta di Bronzo

RIBOLLA GIALLA VINO SPUMANTE BRUT "ONEDIS" 2018

Piera Martellozzo S.p.a. - San Quirino (PN)

Grafica: Hangar Design Group - Monigliano Veneto (TV)

CATEGORIA 8 - confezioni di distillati provenienti da uve, vinacce, mosto o vino

• Etichetta d'Oro

DISTILLATO DI AGLIANICO IRPO"2017

Distilleria Antonellis di Paolo Saverio Antonellis - Venticano (AV)

Grafica: Basile ADV - Bonito (AV)

• Etichetta d'Argento

SCHIOPPETTINO GRAPPA INVECCHIATA BARRICATA "I TRE RE"

Domenis 1898 S.r.l. - Cividale del Friuli (UD)

Grafica: KU - Studio di Progettazione grafica - Mirano (VE)

• Etichetta di Bronzo

AMARONE GRAPPA INVECCHIATA RISERVA "PRIVATA"

Bottega S.p.a. - Bibano di Godega di Sant'Urbano (TV)

Grafica: Studio Grafico Piero Furlanetto - Bibano di Godega di Sant'Urbano (TV)

CATEGORIA 9 - confezioni di distillati con provenienza diversa dall’uva

• Etichetta d'Oro

GIN "LAST COLONY" 2019

Brand Breeder S.r.l.s. - Pescara (PE)

Grafica: Spazio di Paolo - Spoltore (PE)

• Etichetta d'Argento

SCOTTISH GIN DISTILLED BROICH SINGLE ESTATE

The Theasmith Spirtis Co. Ltd - Crieff (Scozia)

Grafica: Fortytwo Studio - Aberdeen (Scozia)

• Etichetta di Bronzo

GIN "NO MAN'S SPACE" 2019

Brand Breeder S.r.l.s. – Pescara (PE)

Grafica: Spazio di Paolo - Spoltore (PE)

CATEGORIA 10- confezioni di liquori

• Etichetta d'Oro

BITTER "NO MAN'S SPACE - COMET" 2019

Brand Breeder S.r.l.s. – Pescara (PE)

Grafica: Spazio di Paolo - Spoltore (PE)

• Etichetta d'Argento

• BEVANDA ALCOLICA "ESTRATTO DI BELLAVITA" 2019

Tricky S.r.l. - San Fior (TV)

Grafica: Alessandro Andreetta - San Fior (TV)

• Etichetta di Bronzo

CREMA AL CAFFEE' AL GINSENG "GIN-CO LIQUOR"

Bottega S.p.a. - Bibano di Godega di Sant'Urbano (TV)

Grafica: Studio Grafico Piero Furlanetto - Bibano di Godega di Sant'Urbano (TV)

CATEGORIA 11 - confezioni di olio extra vergine d’oliva

• Etichetta d'Oro

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 2019

Accademia Olearia S.r.l. - Alghero (SS)

Grafica: Asili & Boassa - Alghero (SS)

• Etichetta d'Argento

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOICO "CASTIGLIONCELLI" 2019

Tenuta San Jacopo in Castiglioni Soc. Agr. S.r.l. - Cavriglia (AR)

Grafica: Tenuta San Jacopo in Castiglioni Soc. Agr. S.r.l. - Cavriglia (AR)

Etichetta di Bronzo

• OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO MONOCULTIVAR PERANZANA" 2019

Bioorto Soc. Coop. Agr. - Apricena (FG)

Grafica: Dispenser Studio – Vasto (CH)

CATEGORIA 13 – confezioni di Vermouth e altri vini aromatici

• Etichetta d'Oro

VERMOUTH DRY 2019

Brand Breeder S.r.l.s. – Pescara (PE)

Grafica: Spazio di Paolo - Spoltore (PE)

CATEGORIA 14 – packaging box

• Medaglia d'Oro

IRPO 2017

Distilleria Antonellis - Venticano (AV)

Grafica: BasileADV - Resistenza

• Medaglia d'Argento

ROSA DOLCE&GABBANA e DONNAFUGATA – ROSATO SICILIA DOC 2019

Donnafugata S.r.l. Soc. Agr. - Marsala (TP)

Grafica: Dolce & Gabbana - Milano

• Medaglia di Bronzo

MUSIVUM MÜLLER THURGAU 2017

Nosio S.p.a. - Mezzocorona (TN)

Grafica: Doni & Associati

-RIPRODUZIONE RISERVATA-