Vinitaly. Ricci Curbastro Franciacorta: nuove annate, nuovo Gualberto e nuovi nidi della sostenibilità

Sarà l’occasione per presentare tutte le nuove annate dei suoi Franciacorta DOCG, Curtefranca DOC e Sebino IGT. Molta attesa in particolare per il Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2013 che, con l’annata 2012, ha conquistato i massimi punteggi su tre importantissime guide nazionali dedicate al vino e, in particolare: i 5 grappoli di Bibenda 2023; i tre bicchieri della Guida Vini d’Italia 2023 del Gambero Rosso; il Premio Corona della Guida Vinibuoni d’Italia del Touring Club Italiano. L’appuntamento alla Fiera di Verona permetterà a operatori e winelover di degustare anche le nuove annate di Curtefranca Bianco DOC 2022 e Sebino IGT Pinot Bianco 2022 che, nonostante le difficoltà climatiche, promettono molto bene in qualità ed eleganza.

Il forte impegno nei confronti della sostenibilità che caratterizza da sempre la Ricci Curbastro - testimoniata dalla certificazione Equalitas ottenuta nel 2017 e dal recente inserimento nella lista Agricoltura100 di Confagricoltura delle 100 migliori imprese italiane in termini di sostenibilità - sarà centrale anche a Vinitaly.

Verrà infatti presentata la seconda fase del progetto “Il nido della sostenibilità, le tre vite dell’albero”, un percorso di sostenibilità ambientale, economica ed etica per il riciclo virtuoso delle doghe di rovere delle botti di vino dismesse con le quali i detenuti del Carcere di Alessandria hanno dato vita ad una nuova serie di nidi artificiali destinati ai vigneti aziendali per ospitare Cinciallegre, Codirossi e altri uccelli insettivori utili all’equilibrio naturale dei vigneti stessi. L’obiettivo è quello di chiudere il ciclo del legno nel più naturale dei modi, in linea con le principali direttive per la promozione dell’economia circolare.

L’appuntamento è quindi dal 2 al 5 aprile a Verona, presso lo stand B3 del Palaexpo Lombardia Area Franciacorta.