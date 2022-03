Vinitaly, Sboarina: investiti 12 milioni per migliorare le infrastrutture di arrivo a Verona nei prossimi anni

"La fiera di Verona è stata brava a compensare con Opera Wine come fiera in presenza, ma oggi celebriamo il ritorno di Vinitaly nella sua veste tradizionale, fondamentale per l'economia di Verona, del Veneto e del vino in generale. Da oggi parte l'edizione dei prossimi decenni. Abbiamo investito 12 milioni per lo sviluppo, Verona crede nella manifestazione, ma abbiamo punti di criticità, come le infrastrutture. Bene, nei prossimi anni si arriverà più comodamente, tramite l'alta velocità, rifacendo il casello di Verona sud e con un nuovo parcheggio di scambio. Dobbiamo ottimizzare il mercato di quel quadrilatero e siamo sulla rampa di lancio giusta. Uno dei valori aggiunti di Vinitaly è proprio Verona, per questo abbiamo puntato su Vinitaly in the city, così da godere della bellezza della città, un autentico valore aggiunto: dopo due anni la città vivrà la sua manifestazione più importante".

Così Federico Sboarina, Sindaco di Verona, nel corso della conferenza stampa di Vinitaly 2022.