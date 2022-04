Vinitaly, Schenk Italia: un nuovo inizio. Entusiasmo e fiducia le parole d’ordine

“Dopo due anni finalmente torniamo a Vinitaly, con l’entusiasmo e la voglia di incontrare partner e clienti in presenza per brindare insieme alla ritrovata “normalità” e pianificare nuove occasioni di collaborazione. Abbiamo già avuto numerose conferme da parte di operatori italiani, europei e americani, in particolare provenienti da Canada e USA che dimostrano sempre grande interesse verso i nostri vini e il mercato italiano. Purtroppo, causa Covid, mancheranno ancora buona parte degli asiatici e, per la guerra in corso, saranno assenti anche tutti i nostri partner delle nazioni coinvolte nel conflitto. Vogliamo restare comunque fiduciosi e, nonostante il momento attuale sia ancora difficile e complesso, tornare a vedere i nostri clienti in presenza è già un ottimo inizio”.

Così Daniele Simoni, amministratore delegato di Schenk Italian Wineries, annuncia la partecipazione del Gruppo a Vinitaly 2022, in programma a Verona Fiere dal 10 al 13 aprile. Presso il Padiglione 3 – STAND E6, Schenk presenterà tutte le novità: il Metodo Classico Bacio della Luna, brut già vincitore della silver medal all’International Wine Challenge 2021 che si caratterizza per il suo colore giallo brillante con riflessi dorati, note fresche di frutta bianca e un perlage fine e persistente; il Primitivo BIO Tenute Masso Antico e il nuovo rosso Le Anfore BIO Tenute Masso Antico (quest’ultimo affinato con un doppio passaggio, prima in anfora di cocciopesto e poi in botti di rovere francese e americano). Due nuovi vini, questi, legati alla recente acquisizione da parte del Gruppo di 100 ettari di terra nel Salento per potenziare le Tenute Masso Antico; il nuovo rosso Amicale prodotto con uve corvina veronesi, rinnovato nella qualità e vestito di un nuovo packaging moderno e accattivante; il Roma DOC bianco biologico e il Roma DOC rosso biologico, nati dalla collaborazione del Gruppo con Tenimenti Leone, realtà vitivinicola laziale con la quale sono stati prodotti questi due vini dal grande potenziale, specie per il mercato estero; il Gran Pagliareto 2017, prodotto dalla cantina Lunadoro di Valiano di Montepulciano (SI), proprietà del Gruppo Schenk dal 2016 e convertita al 100% a produzione biologica.

EVENTO

Tra le novità che Schenk Italian Wineries porterà al Vinitaly anche il nuovo rosso Corte del Golfo IGT che lunedì 11 aprile alle ore 11.00 (presso lo stand di Schenk) sarà protagonista di una degustazione speciale alla presenza del wine expert Luca Maroni che, nel suo Annuario 2022, gli ha assegnato il titolo di 1° Miglior Vino Rosso con 99 punti. Prodotto da uve Cesanese, Merlot e Nero buono, al bicchiere si presenta di un color rosso rubino intenso mentre al palato risulta elegante e piacevole, ben strutturato, giustamente tannico e con note di amarena, tabacco e vaniglia date dal passaggio nel legno.

“Abbiamo grandi aspettative per questo Vinitaly – aggiunge Roberta Deflorian, Direttore Commerciale di Schenk Italian Wineries. Confidiamo, grazie alle collaborazioni messe in campo, ai nuovi vini e al costante miglioramento della loro qualità, di raccogliere numerosi consensi tra il pubblico sia italiano che estero. Siamo molto felici di poter tornare a riunirci per degustare il frutto del lavoro di questi ultimi due anni così complicati durante i quali - conclude Roberta Deflorian - il Gruppo Schenk non ha mai smesso di credere e investire nell’Italia del buon vino”.