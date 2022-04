Vinitaly: Sicolo (Italia Olivicola),Extravergine alimento principe che racconta identità

“L’olio extravergine non è una commodity ma un alimento principe della dieta mediterranea in grado di raccontare il territorio, le nostre storie e le nostre tradizioni”. Così Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola durante il convegno “Non di solo pane vive l’uomo: il turismo per il futuro dell’agroalimentare” organizzato a Verona da Sol&Agrifood al quale sono intervenuti anche Maurizio Danese, Presidente di Veronafiere, Umberto Selmi di Ismea, Paolo Morbidoni, Presidente Strade Vino, Olio e Sapori e gli onorevoli Dario Stefàno e Filippo Gallinella, rispettivamente Presidente Commissione Politiche Ue di Palazzo Madama e Presidente Comm Agricoltura della Camera dei Deputati.

“L’olivicoltura italiana intende offrire il suo contributo per la ripartenza. Prova ne è - continua Sicolo - l’investimento in sistemi di qualità e di sostenibilità e in modelli innovativi, come per esempio le certificazioni sui crediti di carbonio sui quali siamo già partiti con una sperimentazione e che ora intendiamo estendere a tutta la rete nazionale”.