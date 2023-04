Vinitaly, Gesmundo: battaglia contro cibo sintetico ha creato odio, ma noi difendiamo economia e Made in Italy

"Stiamo vivendo un momento difficile, la nostra battaglia contro il cibo sintetico ha suscitato dibattito ma anche odio, che però va inquadrato nella giusta misura: ieri ad Asti la nostra confederazione è stata presa d'assalto, con diversi danni alla sede. Chi immagina che la nostra battaglia sia corporativa, ha capito molto poco. Stiamo certamente salvando una parte dell'economia. Ho sentito che ha giudicato "cazzate" le scelte di chiudere al cibo sintetico, non parlo di Bonometti, ex presidente di Confindustria Lombardia, ma dobbiamo stare attenti."

Così Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale della Coldiretti, nel corso di Vinitaly.

Il disegno di legge è stato presentato da La Repubblica come leggi fascistissime: è tollerabile una cosa come questa? Difendersi dal cibo sintetico significa difendere anche il vino, c'è assonanza tra attacco alla carne e al vino, si vuole far venir meno all'agricoltura in questo continente, in particolare verso il nostro paese, che ha il maggior numero di biodiversità. Come è pensabile che un commissario possa stringere un patto con un paese della Comunità ed allargarlo erga omnes a tutti?

Chi dice che il cibo sintetico non fa male? Dove sono gli studi? Non si cancellano 10mila anni di storia, la scienza che si chiama microbiota, ci parla dell'interazione tra alimenti e il nostro corpo. Noi abbiamo inventato il consumo responsabile, quindi diciamo un no forte a ciò che può diventare proibizionismo".