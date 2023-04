Vinitaly, Zaia: bisogna investire su una strategia unica per l’estero, mantenendo identità dei territori. VIDEOINTERVISTA

"Vinitaly è la più grande manifestazione al mondo e i numeri parlano da soli. Oltre 4mila espositori e mille top buyers, raddoppiati rispetto all'anno passato. Tutto questo poi con l'Italia e il Veneto in prima fila: il nostro paese primo produttore mondiale e il Veneto al primo posto nazionale. Noi rappresentiamo il 36% della produzione nazionale con 2,6 miliardi di euro".

Così ad AGRICOLAE Luca Zaia, Governatore del Veneto, in occasione di Vinitaly 2023.

"Penso quello che dice il ministro Lollobrigida, sul fare squadra all'estero, abbia perfettamente senso. Ma, come dicono ad Harvard, "too much information, zero information", tante informazioni rischiano di trasformarsi in zero informazioni. Se tu vai con un prodotto turistico che parla del mare di Dubai, fai un bello stand, ma se ci vai con un prodotto turistico che si chiama Italia, immaginate che razza di offerta. Bisogna investire su una strategia unica, riuscendo però a esaltare le nostre identità, il nostro punto di forza, al contrario degli irlandesi, che si vendono certe cose, perché non hanno il vino".