Vinitaly, Zaia: serve una Golden Power per proteggere i nostri brand migliori da possibili acquisizioni

“Siamo i numeri uno dei vini, 11 milioni di ettolitri e 54 denominazioni, per questo Vinitaly é in Veneto. Esportiamo oltre 2 miliardi di euro, saremmo il quarto paese al mondo, dopo Francia, Italia e Spagna. L’Europa vorrebbe mettere il semaforo sui vini, come le sigarette: noi non siamo d’accordo e stiamo portando avanti una battaglia con l’agricoltura del nord Europa, che non é agricoltura. Con l’Ucraina abbiamo scoperto che non abbiamo capsule per i vini e i cartoni, servono maggiori controlli contro le speculazioni in un momento come questo. Il vino é un grande ambasciatore e alcuni brand iniziano a muoversi per fare shopping sui nostri territori. Dobbiamo fare attenzione a non far portar via i brand che hanno fatto la nostra storia, forse servirebbe una sorta di Golden power per proteggere i nostri brand, da difendere a ogni costo”.

Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in occasione dell’inaugurazione della 54ma edizione di Vinitaly, a Veronafiere.