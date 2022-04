Vinitaly, Zaia: sul Prosek l’Italia dovrebbe chiedere i danni. Prandini: viene sottratto valore al lavoro dei nostri agricoltori – VIDEO

Eccolo qui il Prosek. Questo nome è il nostro. La riserva del nome Prosecco è riconosciuta dall'Europa dal 2009, che parte dalla città di Prosecco in provincia di Trieste che si chiamava in precedenza Prosek. A nostro avviso questi signori stanno utilizzando un nome che è nostro, la vera strategia forse è di chiedere i danni. Grazie a Coldiretti che ha portato nel suo padiglione una bottiglia di questo vino croato, così da capire come la forma di utilizzo del nome è impropria e crea confusione sul mercato". Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ospite del padiglione Coldiretti a Vinitaly, commentando una bottiglia del vino croato Prosek contro cui l'Italia ha presentato ricorso in Ue per l'utilizzo del nome.

Al governatore ha fatto eco Ettore Prandini, presidente di Coldiretti: "C'è qualcuno che tenta di sottrarre valore al lavoro dei nostri agricoltori, delle nostre imprese e dell'agroalimentare italiano, quando il vino è diventato il vero ambasciatore di tutto il comparto, in termini di riconoscibilità. Questo è Italian Sounding, con cui si cerca di utilizzare il nome che richiama il nostro prodotto per un'altro che non ha storia e posizionamento sul mercato. Tutto questo va fermato e l'Europa non si può prestare a dei giochi che vanno a penalizzare quei paesi che hanno valorizzato i sacrifici delle proprie filiere".