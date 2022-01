Vino, Alleanza cooperative. De Castro: Cancer plan, sottolineare differenza tra uso e abuso alcol. Grandi opportunità da Tea, assolutamente differenti da Ogm

“Riguardo il tema vino-lotta contro il cancro è importante non confondere le raccomandazioni con atti legislativi, per cui arrivare a dire che ci saranno etichettature simili a quelle che vediamo adesso sul tabacco è sbagliato. Stiamo lavorando per migliorare i testi, inoltre i risultati del lavoro della commissione sul cancer plan ancora non sono completati e ci sarà la necessità di un voto nella prossima plenaria di febbraio. Vogliamo correggere questa impostazione, specialmente sull’alcol perché sulla carne si è fatto già un buon lavoro.”

Così Paolo De Castro (Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Parlamento Europeo) nel corso del webinar “Nuovi modelli di viticoltura alla luce delle moderne tecnologie genetiche e delle politiche europee” organizzato da Alleanza Cooperative.

“Sull’alcol è fondamentale sottolineare la differenza tra uso e abuso, perché questo è il punto centrale nella cultura dei paesi del sud Europa quindi Italia Spagna Francia che condividono approccio culturale nell’uso moderato di alcol. Per cui immagino ci sarà una correzione già nella prossima plenaria di Strasburgo a febbraio, ci saranno poi le raccomandazioni più o meno condivisibili perché la cultura del nord Europa è differente da quella del sud. Se però riusciremo a raggiungere quella maggioranza che ci consente di rendere il testo più aderente alla nostra cultura mediterranea potremo affrontare con più forza anche queste raccomandazioni, che poi la commissione potrà prendere in considerazione per futuri atti legislativi. Non mi aspetto quindi particolari cambiamenti nel breve periodo sul consumo di vino” prosegue.

Riguardo Tea e Ogm.

“I dibattiti in parlamento Ue sono tanti perché ci sono molte sensibilità diverse, però abbiamo un importantissimo documento, ovvero la ricerca presentata dalla Dg Santè in materia di Tea, cioè di tecniche di evoluzione assistita che sottolinea l’assoluta differenza dagli Ogm, e questo dovrebbe favorire un’ampia maggioranza” sottolinea De Castro.

“Solo i Verdi europei hanno un atteggiamento più critico ma abbiamo il parere positivo di tutte le organizzazioni e anche il sostegno dell’opinione pubblica. Bisognerà poi arrivare a questo testo legislativo e ad approvarlo, ci sarà sicuramente da discutere e per questo chiedo l’impegno della scienza a continuare a spiegare questa differenza. L’errore più grande è pensare che le tecnologie sono tutte uguali, questo infatti è il filo conduttore che porta avanti chi è contrario a queste nuove tecnologie, volendole così omologare agli ogm, mentre invece le Tea non fanno altro che accelerare il percorso naturale.

Questo sarebbe un errore e una opportunità straordinaria che perderemmo.

Adesso abbiamo qualche settimana di assestamento in Parlamento con il rinnovo delle nuove cariche ma questo non ci preoccupa affatto perché i lavori vanno avanti” conclude.