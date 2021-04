Vino, Alleanza cooperative, distillazione e stoccaggio privato per sostenere il comparto

Terzo punto, la proroga delle autorizzazioni di impianto in scadenza nel 2021: “Occorre prorogare la validità delle autorizzazioni per l'impianto e il reimpianto di superfici vitate in scadenza quest’anno e che, purtroppo, la Commissione europea non intende concedere”, ha detto Rigotti. “Molti produttori non sono in grado di realizzare gli impianti previsti anche a causa di una riduzione di liquidità e, oltre a perdere un’importante opportunità di investimento, rischiano di essere anche sanzionati per non aver rispettato i tempi di validità triennale delle autorizzazioni”.

