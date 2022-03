Vino, Anteprime di Toscana. Del Bravo (Ismea): Export verso paesi extra Ue +20%. VIDEO

“C’è stato un rimbalzo importante a livello nazionale e la Toscana in questo rimbalzo ha fatto segnare qualche punto percentuale in più soprattutto nella sua categoria che è quella dei fermi Dop. In particolare mi piace ricordare la performance della Toscana verso i paesi extra Ue, +20% rispetto al +15% della media nazionale. Sono dati davvero eccezionali e in cui spicca il +20% verso gli Usa. Ci sono poi una serie di paesi in cui la dimensione del mercato è relativamente piccola ma che sono sparsi nel mondo e che hanno fatto registrare percentuali di incremento interessantissime, si va dalla Polonia +32%, all’Australia +56%, fino alla Corea del Sud con il +140%. Mercati indubbiamente piccoli in cui non è difficile fare percentuali importanti ma restano tuttavia segnali molto interessanti.”

Così Fabio Del Bravo, Ismea, durante “PrimAnteprima 2022”, la giornata inaugurale della Settimana delle “Anteprime di Toscana” promossa da Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzata da PromoFirenze e da Fondazione Sistema Toscana.