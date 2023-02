Vino, Battistoni (FI): Bene lettera Tajani a Dombrowskis per stop etichettatura irlandese

“Bene l’iniziativa da parte del ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani di indirizzare una lettera al vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrowskis contro l’iniziativa irlandese di introdurre a livello nazionale l’obbligo di etichettatura sanitaria sulle bevande alcoliche, con l’indicazione ‘l’alcol nuoce gravemente alla salute’”. Lo comunica in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente della Camera e deputato azzurro, Francesco Battistoni.

“L’Irlanda, con una scelta unilaterale, ha notificato al Comitato ‘Barriere tecniche al Commercio’ dell’OMC l’iter autorizzativo che le consentirà di apporre etichettature false e fuorvianti sui prodotti alcolici, una scelta che provocherà una concorrenza sleale all’interno della Ue, ma soprattutto verso alcuni Stati membri, come l’Italia, con danni per l’economia e per le nostre produzioni di eccellenza. Quello che non è tollerabile – prosegue Battistoni –, e che ottimamente è stato segnalato dal vice premier Tajani, è l’assenza totale di una distinzione fra ‘consumo di alcol’ e ‘abuso’. Si tratta di una distinzione non formale ma sostanziale in assenza della quale ci troveremo di fronte ad una follia giuridica e sanitaria con una penalizzazione totale per i nostri produttori e per tutta la nostra filiera vitivinicola”.

“L’auspicio - conclude il deputato azzurro - è che le continue sollecitazioni provenienti dal governo italiano, da parte dei ministri competenti e dalle associazioni professionali, trovino risposte soddisfacenti e immediate proprio per evitare un precedente non solo pericoloso, ma in netto contrasto con le politiche comunitarie che potrebbe causare all’interno della stessa Ue gravi conseguenze nei rapporti commerciali fra Stati”.