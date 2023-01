Vino, Battistoni (Fi): chi mente ai consumatori è Hercberg e il suo Nutriscore

"Sono gravissime e pericolose le affermazioni rese dal presunto scienziato Hercberg contro il ministro Tajani e contro il nostro governo, accusandoci di diffondere fake news e di strumentalizzare la nostra giusta protesta verso la scelta dell'Irlanda di etichettare come dannosi i prodotti alcolici compreso il vino, per un nostro ritorno economico". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera Francesco Battistoni, in merito alle affermazioni di Serge Hercberg sull'Italia. "Ancora più incredibile e fuori da ogni garbo - prosegue - è sostenere che i nostri richiami in Ue da parte dei ministri Tajani e Lollobrigida verso una corretta e leale concorrenza, siano frutto di artificiosi presupposti senza alcuna base scientifica". "Tutte le nostre legittime osservazioni, invece, sono supportate da studi internazionali molto più credibili delle teorie di Hercberg in fatto di cibo che, a proposito di interessi di parte, negli anni ha provato a distruggere l'economia agroalimentare italiana con il suo Nutriscore, favorendo multinazionali e imprese straniere con il solo intento di omologare la nostra cultura e la nostra storia agroalimentare con quella di altri Paesi privi delle nostre eccellenze. Mi auguro - conclude Battistoni - che nelle sedi competenti vengano rivolte scuse formali al nostro governo e ai nostri ministri per le improvvide affermazioni di questo scienziato che nulla sa di cibo ed alimentazione".