Vino, Bergesio, Lega: “Fermiamo il boicottaggio dell’Ue nei confronti del vino italiano”

“La risoluzione pone in serio pericolo un’economia, una cultura ed uno stile di vita fondamentali per l’Italia – conclude il Senatore Bergesio -. Il vino non può essere criminalizzato. Con la Lega mi batterò affinchè per scongiurare questo nuovo attacco alla nostra agricoltura. Martedì in Commissione Agricoltura avremo in audizione il Ministro alle Politiche Agricole Stefano Patuanelli: a lui chiederò quali misure intenda porre in atto a difesa della nostra straordinaria produzione italiana”.

