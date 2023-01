Vino, Bizzotto (Lega): da UE inaccettabile schiaffo al Made in Italy, presentiamo mozione in Senato

“La decisione della Commissione UE di autorizzare in Irlanda l’etichetta ‘il vino uccide’ rappresenta l’ennesimo inaccettabile schiaffo in faccia al Made in Italy. Dall’Europa arriva una scelta pericolosa che danneggia pesantemente il nostro Paese, il maggior produttore ed esportatore di vino al mondo, con oltre 14 miliardi di fatturato. Porteremo avanti tutte le iniziative parlamentari, in Italia e in Europa, per difendere il nostro comparto vitivinicolo e per fermare questa ennesima follia della UE, che alimenta assurdi ed irragionevoli allarmismi”.

Lo dichiara in una nota Mara Bizzotto, vicepresidente vicario dei senatori della Lega, che annuncia la presentazione di una mozione in Senato.