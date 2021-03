Vino, boom di connessioni alla Valpolicella Annual Conference 2021. L’evento 100% digitale ideato dal Consorzio Valpolicella e andato in scena il 26 e 27 febbraio 2021

Si chiude con oltre 7800 partecipanti complessivi, la Valpolicella Annual Conference 2021, tra giornalisti, produttori del territorio, esperti internazionali, winelover e operatori del settore, tutti connessi per seguire gli approfondimenti dedicati ai vini della denominazione. Sono questi i numeri della due giorni di evento organizzata dal Consorzio Vini Valpolicella andata in onda in diretta planetaria su Facebook, Instagram e Zoom tra il 26 e 27 febbraio. Sotto la lente, virtual tasting, approfondimenti di mercato, talk istituzionali e tante tematiche di rilievo come il cambiamento climatico e il futuro del vino italiano. 26 paesi del mondo coinvolti (Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Emirati Arabi, Estonia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Singapore, Spagna, Svezia, Ucraina, UK, Francia, USA, Svizzera e Ungheria) e 1200 campioncini di vino spediti ad operatori e stampa. “Si chiude un’edizione senza dubbio unica per la sua particolarità, considerando il momento storico che stiamo vivendo e la complessità organizzativa messa in pista - spiega Christian Marchesini, presidente del Consorzio Vini Valpolicella- ma i risultati ottenuti, come il pubblico raggiunto, sono davvero entusiasmanti, segno di un interesse globale nei confronti di un territorio che per primo ha saputo rispondere alla grande sfida dettata dalla pandemia”.

