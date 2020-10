Vino, boom di vendita dei prodotti italiani negli Usa durante il Covid

Vinitaly è stata spostata ad aprile 2021, ma Verona Fiere ha comunque organizzato per il 22, 23 e 24 novembre la Wine2Win Exibition, un evento di intermedio per tutti gli addetti al settore che ospiterà una walk tasting, incontro, B2B e masterclass Il digital sarà protagonista e per preparare al meglio la manifestazione sono stati programmati alcuni webinar. Il primo appuntamento è stato dedicato al vino italiano negli Stati Uniti. Il Covid-19, da possibile danno per l’export, si è trasformato in una grande opportunità di crescita per tutto il settore americano e naturalmente per i prodotti italiani.

Gino Colangelo, titolare della Colangelo&Partners, grande importatore di vini negli Usa, ha confermato il grande interesse per il prodotto made in Italy: “Non sappiamo quando potremo riorganizzare eventi fisici, ma il mercato del vino negli Usa è molto resiliente, nonostante il Covid-19. Dopo la pandemia è cresciuta la vendita di vini di qualità, soprattutto italiani”. In America è cambiato il modo di raccontare il vino, come ha spiegato Kristina Kelley: “La narrazione si è adattata al cambio di comportamenti, pensieri e sentimenti. Abbandonati gli eventi fisici è aumentata l’esperienza digitale, come le storie Instagram, in cui il vino si è legato al cibo, alle persone e alla cultura. Il virtuale è un’opportunità per tutti coloro che sono collegati al mondo vinicolo ed è in grado valorizzare il prodotto”. La crescita è confermata da Heini Zachariassen, fondatore della app Vivino, la maggiore negli States: “L’app è utilizzata da 46 milioni di utenti ed il Covid ha ampliato l’interesse verso l’acquisto del vino, tanto che il secondo quadrimestre 2020 è stato il più forte di sempre con un incremento per aprile, maggio e giugno rispettivamente del 57%, 137%, 140%”.

Aaron Sherman, titolare di SevenFifty, uno dei più grandi distributori di vini nel nuovo continente, ha spiegato come è cambiato il consumo in questi mesi: “A crescere è stato soprattutto il consumo off premise, al di fuori dei locali, salito del 44%, mentre quello interno ai locali è calato del 33%”. Anche il portale Wine.com ha visto crescere molto i numeri di vendita, come spiega il fondatore Micheal Osborn: “Abbiamo assunto 500 persone durante il periodo di maggior pericolo per il Covid e soprattutto abbiamo triplicato l’investimento del marketing sui social. I dati indicano che è aumentato il numero di utenti che, durante la pandemia, acquista il vino online, passando dal 24% all’88% e la tendenza è confermata anche ora”.