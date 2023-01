Vino, Cantalamessa (Lega): etichette Ue sono attacco all’Italia, da noi battaglia

Dall’Ue assistiamo alla decisione scellerata di autorizzare in Irlanda l’etichetta sul vino che equipara un’eccellenza del Made in Italy a sostanze dannose come le sigarette. Il monito europeo è un attacco all’Italia e può mettere particolarmente in pericolo l’export dei prodotti nazionali e danneggiare l’intero comparto vitivinicolo, che da noi vanta numeri di fatturato importanti. La Lega continuerà a dare battaglia sul tema in tutte le sedi e, come annunciato dalla collega Mara Bizzotto, presenteremo anche una mozione in Senato per sollecitare un intervento tempestivo, al fine di evitare che questi approcci ideologici mettano in pericolo la produzione nazionale”.

Così in una nota il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega in commissione Agricoltura e produzione alimentare.