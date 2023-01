Vino, Caretta (FDI), Italia non si piega a menzogne irlandesi

“Il silenzio della Commissione europea sulla intollerabile decisione irlandese di adottare etichettature allarmanti sul vino, che mettono in correlazione il consumo di vino e l'insorgenza di tumori è del tutto ingiustificabile. Questo tema, peraltro, è già stato affrontato in Parlamento europeo in relazione alla risoluzione sulla lotta al cancro e la posizione emersa in ambito parlamentare era già chiara: occorre promuovere un consumo responsabile del vino e degli alcolici, e distinguere questo tipo di consumo, virtuoso, da un consumo sregolato ed irresponsabile, che come per le bevande alcoliche vale per qualsiasi cosa nella vita. È evidente che se la Commissione intende dare il via libera all’Irlanda si dà luogo ad un precedente pericoloso per il nostro Paese e per tutta l’economia del vino, italiano e d’Europa, perché si autorizzano i Paesi membri a muoversi in ordine sparso su un tema, che tocca anche il commercio all’interno del mercato europeo, di assoluto interesse nazionale. Per questo motivo ho presentato, assieme ai colleghi della XIII Commissione, una risoluzione in commissione Agricoltura per impegnare il Governo a muoversi in tutti i tavoli internazionali a ribadire posizioni di buonsenso, già espresse dal ministro Lollobrigida e a tutelare i prodotti vinicoli italiani da una misura immotivata e irragionevole.”

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio