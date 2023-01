Vino, Caretta (FdI), paragone tra vino e sigarette sintomo di dannosa ignoranza

"Il via libera della Commissione Europea all'etichettatura che, di fatto, mette sullo stesso piano il vino e le sigarette in termini di pericolosità per la salute, è sintomatico di una dannosa ignoranza. Se qualcuno in Irlanda, con scarsa lucidità, non conosce la differenza tra un buon bicchiere di vino e una pestilenziale quanto nociva sigaretta il problema è tutto suo, ma diventa un problema dei produttori italiani ed europei di vino nel momento in cui una simile idiozia ha il placet della UE. Invece di dare luogo a inutili ed ingiustificati allarmismi la Commissione Europea utilizzi il proprio tempo e le proprie risorse per tutelare i cittadini, creando consapevolezza nei consumatori e non generando mistificazioni".

E' quanto dichiara l'on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia